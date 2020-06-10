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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 10 حزيران 2020 10:18 ص

نائب : قرار استقطاع نسب من رواتب موظفي الدولة مخالف للدستور والقانون

فالح-الخزعلي

اعلن  النائب عن كتلة السند الوطني فالح الخزعلي" ان عدداً من اعضاء مجلس النواب يرفضون قرار مجلس الوزراء الخاص بأستقطاع نسب من رواتب موظفي الدولة.

وقال الخزعلي في بيان ان عدداً‮ من اعضاء مجلس النواب  قدموا كتاباً رسمياً يحمل تواقيعهم الى رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل واللجان النيابية ، رفضوا فيه  قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ (السابع من حزيران 0202) والذي ينص على استقطاع نسب من رواتب موظفي الدولة ".

واشار الى عدم  تسلم القرار من قبل مجلس النواب ، كونه مخالفاً للدستور والقوانين النافذة ، فضلاً عن كونه يعد تجاوزاً على حق الشعب العراقي بمختلف شرائحه ، مشدداً على "ضرورة ان تلجأ الحكومة الى حلول اخرى بدل ان تذهب الى قطع ارزاق الشعب العراقي الذي قدم التضحيات الجسام ".

ف.ا
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