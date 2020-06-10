ممثل الشبك في البرلمان: الاقليات مازالت مهمشة في الحكومة والقرارات المصيرية



أكد ممثل الشبك في البرلمان العراقي، قصي عباس استمرار تهميش واقصاء الاقليات في العراق من خلال مشاركتها في الحكومة العراقية او حتى في القرارات المصرية.



وقال عباس، انه "منذ سنين، وحتى الساعة، هناك تهميش واقصاء الاقليات في العراق من خلال مشاركتها في الحكومة العراقية او حتى في القرارات المصرية، رغم ان هذه الاقليات تعد من المكونات العراقية الاصيلة".



وبين اننا "نسعى من خلال مجلس النواب، والقوى السياسية الوطنية والشريكة لنا، لاخذ ابسط حقوق الاقليات في العراق، ليس فقط من خلال المشاركة في الحكومة او المناصب التنفيذية، بل نريد ان يكون لنا رأي وكلمة في الكثير من القضايا المهمة والمصرية، التي يمر بها العراق".



ف.ا