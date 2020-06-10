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الأربعاء, 10 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 10 حزيران 2020 09:54 ص

الكاظمي يصل إلى الموصل بذكرى اجتياحها من قبل داعش الإرهابي

الكاظمي
وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وذكر بيان حكومي، أن الكاظمي يزور الموصل "في ذكرى احتلالها من قبل عصابات داعش الارهابية".

 ووجه محافظ نينوى، أمس بفرض حظر تجوال شامل اليوم، مع الغاء الاستثناءات الممنوحة من خلية الازمة ما عدا سيارات الاسعاف وذلك بالتزامن مع زيارة الكاظمي.

يذكر أن تنظيم داعش كان قد فرض سيطرته على مناطق تُقدر بثلثي مساحة العراق في اواسط عام 2014 لتشن بعدها القوات العراقية مدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية حملة عسكرية استمرت لمدة 3 سنوات لطرد التنظيم المتشدد من تلك المناطق.
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