تحالف القوى: التعيينات الاخيرة بمفوضية الانتخابات تنذر بـ"عملية تزوير جديدة وانهيار النظام السياسي





انتقد تحالف القوى العراقية، "الخروق الكبيرة" في ملف تعيينات مفوضية الانتخابات الاخيرة، محذرا من انهيار العملية السياسية، سيما أنه تم اختيار التعيينات في ظل عدم مراعاة المكونات السياسية الأساسية، ما ينذر بعملية تزوير جديدة.



وقال النائب عن التحالف رعد الدهلكي "هناك خروق كبيرة في ملف التعيينات الاخيرة بمفوضية الانتخابات الجديدة.



وأضاف أن "القوى السياسية ضغطت من اجل تعيين موظفين لديهم شهادات اعدادية ومتوسطة وهو غير متفق عليه ولا يلبي الطموح.



وأشار الدهلكي إلى أن "التعيينات الجديدة لم تراعي التوزان الوطني وهي مقدمة لعمليات تزوير مقبلة في الانتخابات النيابية المبكرة ما يعني انهيار العملية السياسية برمتها واثارة الشارع العراقي مجددا.



ف.ا