الحداد يدعو الكاظمي الى مراعاة التوازن بين المكونات في مؤسسات الدولة





دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى :" مراعاة التوازن الوطني بين المكونات في مؤسسات الدولة دون أي تهميش".



وقال الحداد في بيان ان "الدستور اكد اهمية تطبيق التوازن بين المكونات، في المادة (3): (العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب)، والمادة (9) أولاً:- ‌أ- (تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء)".



وطالب الحداد رئيس الوزراء بـ"مراجعة أوامر التعيينات الصادرة في الوزارات والدوائر وبالأخص التعيينات الأخيرة في وزارة الدفاع للمناصب العليا، وإتخاذ الإجراءات المناسبة بما يحقق التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي.



ف.ا