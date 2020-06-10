بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 10 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 10 حزيران 2020 09:47 ص

تحذيرات من حدوث كارثة وبائية بالعراق.. وتكرار سيناريو مشاهد الضحايا في إيطاليا وإسبانيا وإيران

كورونا العراق

حذر خبراء، من حدوث كارثة وبائية في العراق، في ظل الانتشار السريع لفايروس كورونا المستجد، فقد حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، من تكرار سيناريو مشاهد الضحايا في إيطاليا وإسبانيا وإيران بالعراق جراء عدم التزام المواطنين بإجراءات مواجهة جائحة كورونا.

ودعا إسماعيل لاتخاذ إجراءات تجنب العراق هذا السيناريو منتقدا التراخي بالحظر.
كما حذر الخبير السابق في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، فلاح الساعدي من "كارثة وبائية" قد يتعرض لها العراق بسبب حظر التجوال الأمني.

وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن "ما يجري في العراق وبغداد على وجه الخصوص هو حظر أمني وليس حظرا صحيا وهذا سيؤدي الى كارثة وبائية وستتجاوز الاصابات عشرات الآلاف".

وأضاف، أن "الفرق بين الحظر الأمني والحظر الصحي، هو أن يتم بتضييق الخناق على الحي السكني بواسطة قطع الطرق الرئيسية والعامة ونشر القوات الأمنية في التقاطعات الرئيسية وهذا ما يحصل الآن في بغداد".

وأشار الساعدي، إلى أن "الحظر الصحي، هو عملية فك الخناق عن الحي السكني ورصد تجمعات المواطنين ومنعها "، مبينا أن "تضييق الخناق على المناطق الشعبية على وجه الخصوص يولد انفجارا وبائيا وهذا ما سوف يحصل قريبا لو استمرت الاجراءات بهذا الشكل".

وتابع، أن "من بين أفضل الوسائل لفك الخناق هي السماح للسيارات بالتجوال في الطرق الرئيسية والعامة بانسيابية عالية مع الاخذ بنظر الاعتبار التزامهم بشروط الوقاية الصحية (استخدام الوقائية القفازات والكمامات) مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين".

وواصل "ويترافق فك الخناق عن الحي السكني منع التجمع لأكثر من ثلاثة أشخاص في الأزقة والساحات والحدائق مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وهذا يتطلب إعادة نشر القوات الأمنية داخل الأحياء السكنية".

واقترح الساعدي، "السماح للأفران والصيدليات ومحال الخضار والتغذية فقط من الساعة 8 صباحا إلى 5 عصرا وهي الفترة المشمسة ذات درجات الحرارة العالية والتي تساعد على ارتياد أعداد قليلة، وكذلك فتح مكاتب إغاثة حكومية داخل الحي السكني لتقديم الدعم اللوجستي (الغذائي والدوائي) وهذه مسؤولية الحكومة ومنظمات المجتمع المدني".

يذكر أن وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت عن تسجيل 787 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص (١٠٧١١) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٢٢٦٩١)".

وأضافت: "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٨٧) إصابة في العراق.

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