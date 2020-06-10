العراق يقرر إجراء تعداده السكاني إلكترونيا بعد مرور 22 عاما على آخر تعداد

أعلن وزير التخطيط خالد بتال، أن التعداد السكاني العام في البلاد سينفذ إلكترونيا، بعد 22 عاما على آخر تعداد أجري في البلاد.

وقال في بيان صحفي: "مضينا قدما في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، في العراق، لما يمثله من ضرورة وطنية عليا، في دعم خطط التنمية والسياسات الاقتصادية السليمة، المبنية على شواهد ومؤشرات احصائية رصينة، لا يوفرها سوى التعداد".

وأضاف، أن "التعداد الذي سينفذ إلكترونيا بالكامل سيكون هدفه تنمويا لخدمة التنمية، ولا يرتبط بأي أهداف سياسية".

وأشار، إلى "وجود تعاون وتنسيق عالي المستوى، مع إقليم كردستان، فضلا عن التعاون المثمر مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، من أجل ضمان نجاح العملية".

وتابع: "وجود تحديات كبيرة، مازالت تواجه تنفيذ التعداد، من ضمنها، العامل الصحي نتيجة انتشار وباء كورونا، وعدم وجود مدى زمني واضح لانحساره، والذي يفرض علينا محاذير في حركة العدادين والباحثين الميدانيين، الذين سينفذون التعداد، ويناهز عددهم 150 ألف عداد، فضلا عن وجود تحد آخر يتمثل بالأزمة المالية وعدم إقرار الموازنة لغاية الآن".