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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 10 حزيران 2020 02:26 ص

الكاظمي.. شهر من الفشل وخطوات مرتبكة وانصياع تام لإيران وميليشياتها

الكاظمي في الحشد
ليس أمام العراق متسع من الوقت للتنزه، أو لانتظار مزيد من مغامرات مصطفى الكاظمي، وتحركاته السينمائية.
ويرى مراقبون ان تحركات مصطفى الكاظمي مرتبكة، وكلامة أكثر كثيرا من قراراته الفعلية، فأين هم المعتقلون الذين خرجوا من السجون؟ وأين هم محافظو الفساد الذين سيطيح بهم فور أن جلس في منصبه لتهدئة الشارع العراقي؟
 أين هى مرئياته لمكافحة الفساد بجد؟
 وقالوا إن الوقت ليس قصيرا لمحاكمة الكاظمي، لأنه كان عضوا في السلطة الحاكمة وكان رئيسا لجهاز المخابرات منذ عام 2016 اي يعرف كل شىء.
 وشددوا على أن الفشل هكذا يلاحق الكاظمي، لأن عينه هى إرضاء الحشد الشعبي الإرهابي وعقد صفقات خفية وقذرة مع قياداته.
 ولفتوا ان قيام بعض الميليشيات، وفي مقدمتها عصائب أهل الحق بغلق مقراتها خدعة مرتبة مع الكاظمي قبيل الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، ولو صحت التسريبات بهذا لكانت ام الكوارث في العراق.
 وقالوا إن سياسة الكذب والمداهنة التي يحاول أن يتبعها الكاظمي ستحرق العراق، ولابد أن يكون رهانه على الشعب العراقي وإرضائه لأنه هو الذي سيسانده.
 ولفتوا أن الانجاز الوحيد الملموس لحكومته، هو زيارة مقر الحشد الشعبي الطائفي ونيل رضا إيران وعصاباتها!!
وكان مصطفى الكاظمي، أكد على أن العراق يواجه أزمات كبيرة، مشيرا إلى أن العراق أمام تحد كبير!
وأكد خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الإصلاح الذي تعمل عليه الحكومة يؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح !! وأضاف نستجيب لمطالب المواطنين، ونحس بمعاناتهم، ونعمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات أبناء شعبنا.
وأشار الكاظمي، إلى أن العراق أمام مرحلة تحد حقيقي نتيجة الأزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لدينا خيار سوى النجاح.
وهو ما اعتبره مراقبون تصريحات للاستهلاك المحلي وغير موجودة على الأرض.
في سياق متصل، وكدليل على الفشل، أكد هشام داوود مستشار رئيس الوزراء، أن سعر النفط الحالي لا يكفي لتأمين رواتب الموظفين. وقال في مؤتمر صحفي: الحكومة أقرت تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10%، وسترفع مشروع القانون إلى مجلس النواب لتنفيذه.
وأضاف، أن أصحاب الدخل المحدود غير مشمولين بقرار استقطاع الرواتب، كما أن القرار يشمل الدرجات العليا من الموظفين فقط.

 ويرى خبراء أن شواهد فشل الكاظمي يمكن إجمالها على النحو التالي:-
 صفقات سرية وقذرة مع ميلشيات إيران والحشد الشعبي وحرص تام على عدم إغضابها
عدم التحرك بالسرعة الكافية في ملف كورونا، وبقرارت قوية وملموسة، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية للقول ان العراق قد يتحول الى مركز الوباء الجديد في الشرق الأوسط بعد إيران.
احتجاجات العراقيين في العديد من المحافظات، تؤكد أنهم يشعرون بالثبات وعدم التغيير في القرارات.
والكارثة انصياعه التام لإيران ومحاولة اللعب على الحبال مع واشنطن.
أ.ي
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