بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 09 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 09 حزيران 2020 04:49 م

بعد دورهم في قمع التظاهرات.. مذكرات قبض بحق ضباط في ذي قار بينهم جميل الشمري

عنف التظاهرات

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، إصدار 17 أمر قبض بحق ضباط ومسؤولين، بينهم الفريق الركن، جميل الشمري، لدورهم في قمع التظاهرات.

وقال نائب المحافظ حازم الكناني، في بيان، خلال لقائه رئيس محكمة استئناف ذي قار ، إنه" تم إصدار أوامر القاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع المظاهرات في ذي قار"، موكداً "تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإسقاط  ما يقارب (٤٠٠) دعوة بحق المتظاهرين السلميين في ذي قار".

وأضاف الكناني "بحضور ممثلي عوائل الشهداء  وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين تم لقاء رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله  لمناقشة كل ما يتعلق بالمظاهرات والاجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع المظاهرات والدعاوى بحق المتظاهرين".

وأوضح الكناني أن "رئيس محكمة استئناف ذي قار ابدى تعاونا كبيرا كما العهد به، واوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات واجراءات المحكمة خلال الفترة الاخيرة، وتم إصدار 15أمر قبض بحق ضباط بالأجهزة الامنية شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، وإصدار أمر قبض بحق  رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم ١٠/٢٦". 

وبين نائب محافظ ذي قار أنه "تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري  ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصراً بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، و فتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة إلى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، وتزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ ١٠/١ حتى يومنا هذا".

ولفت الكناني إلى أنه "تم إطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم ٥/١٠ بعد عدم ثبات أي أدلة تدينهم بذلك، وإسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها  أربعمائة شكوى، ومتابعة البقية لأسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وواسع بقضايا التفجيرات وعمليات الاغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيا ".

وخرجت تظاهرات الشعب العراقي في تشرين الماضي ضد الفساد والتبعية لإيران وقابلتها القوات الأمنية والميليشيات المسلحة بالرصاص الحي وقنابل الغاز المحرمة دولية مما أسفر عن سقوط أكثر من 600 شهيد و30 ألف مصاب.

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