العراق يعلن ٢٢ حالة وفاة و٧٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة ، الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مجمل البلاد إلي ١٤٢٦٨ حالة منذ تفشي الفيروس، مع ٣٩٢ حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان لها انه تم فحص (١٠٧١١) نموذجا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٢٢٦٩١).

وبحسب بيان الصحة، فقد سجلت مختبرات الوزارة لهذا اليوم (٧٨٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١١٨

بغداد/ الكرخ: ٦٧

مدينة الطب: ٧٣

النجف: ٨٧

البصرة: ٦٢

السليمانية: ٩٣

اربيل: ٤٤

دهوك: ١

كربلاء: ٢٥

واسط: ١٣

كركوك: ٧

ديالى: ٢٦

بابل: ٥٢

ميسان: ٢٣

الديوانية: ٣٤

ذي قار: ٣٢

المثنى: ٣

صلاح الدين: ١٥

الأنبار: ١٢

كما كانت حالات الشفاء: ٢٥٩، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٦٣

بغداد/ الكرخ: ٤٩

مدينة الطب: ٢٨

النجف: ٤

البصرة: ١١

السليمانية: ٤٩

اربيل: ١٠

دهوك: ٥

كربلاء: ٧

كركوك: ٣

الديوانية: ٤

ذي قار: ١٧

نينوى: ٤

ميسان: ٥

وبلغت حصيلة الوفيات خلال يوم في العراق ٢٢ حالة

بغداد/ الرصافة: ٥

بغداد/ الكرخ: ٩

مدينة الطب: ١

السليمانية: ٢

كربلاء: ٢

ديالى: ١

ميسان: ١

بابل: ١

وبذلك يكون اجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس في اذار مارس الماضي، ١٤٢٦٨ حالة، ومجموع حالات الشفاء ٥٨٣١، والراقدين الكلي ٨٠٤٥، الراقدين في العناية المركزة ٧٠، وبلغت مجموع الوفيات ٣٩٢ حالة.

