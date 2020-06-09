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الثلاثاء, 09 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 09 حزيران 2020 04:21 م

وزارة الصحة تسجل 787 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا

كورونا
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 787 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص (١٠٧١١) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٢٢٦٩١)".

وأضافت: "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٨٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١١٨

بغداد/ الكرخ: ٦٧

مدينة الطب: ٧٣

النجف: ٨٧

البصرة: ٦٢

السليمانية: ٩٣

اربيل: ٤٤

دهوك: ١

كربلاء: ٢٥

واسط: ١٣

كركوك: ٧

ديالى: ٢٦

بابل: ٥٢

ميسان: ٢٣

الديوانية: ٣٤

ذي قار: ٣٢

المثنى: ٣

صلاح الدين: ١٥

الأنبار: ١٢

- الشفاء:  ٢٥٩ حالة ،  وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٦٣

بغداد/ الكرخ: ٤٩

مدينة الطب: ٢٨

النجف: ٤

البصرة: ١١

السليمانية: ٤٩

اربيل: ١٠

دهوك:  ٥

كربلاء: ٧

كركوك: ٣

الديوانية: ٤

ذي قار: ١٧

نينوى: ٤

ميسان: ٥

- الوفيات : ٢٢ حالة

بغداد/ الرصافة: ٥

بغداد/ الكرخ: ٩

مدينة الطب: ١

السليمانية: ٢

كربلاء: ٢

ديالى: ١

ميسان: ١

بابل: ١

مجموع الإصابات :  ١٤٢٦٨

مجموع حالات الشفاء:   ٥٨٣١

الراقدين الكلي:  ٨٠٤٥

الراقدين في العناية المركزة: ٧٠

مجموع الوفيات:  ٣٩٢".
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