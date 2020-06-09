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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 09 حزيران 2020 04:06 م

"أنصار قانون رفحاء“ يقطعون طريقاً دولياً ويمنعون دخول الغذاء لذي قار

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قطعت مجموعة أطلقت على نفسها "أنصار مجاهدي رفحاء“، اليوم الثلاثاء، طريق البصرة السريع الدولي مع الناصرية، باتجاه بغداد، لرفضهم إقدام للحكومة  بحجب مخصصات ما يعرف بـ"رواتب رفحاء".
وقال  مصدر إن المتظاهرين منعوا سيارات الگاز والبنزين والمواد الغذائية   والخضروات والفواكة  من دخول محافظة البصرة، مشيرا الى ان قوات الجيش تحاول التدخل لمنع قطع الطريق من دون جدوى.
ويعود الجدل بشأن قانون رواتب محتجزي رفحاء إلى الواجهة مجددا خلال بحث "التدابير التقشفية" التي يمكن للحكومة اتخاذها في ملف تخفيض الرواتب للحد من الإنفاق لمواجهة الأزمة المالية بعد انخفاض اسعار النفط، وتستهدف الدعوات إلى تعديل القانون أو إلغائه لمنع الجمع بين أكثر من راتب التي تعاظمت بفعل القانون، فضلًا عن الاعتراض على الفئات المشمولة والأموال الممنوحة.
و"قانون مخيم رفحاء" نسبة إلى "مخيم رفحاء"، الواقع على بعد 20 كم من مدينة رفحاء السعودية التي استقبلت فيه المعارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991، ودعمتهم في مدة التسعينيات من القرن الماضي.
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان عام 2006، الذي سمي بـ"قانون رفحاء"، يحصل كل من أقام بالمخيم، ولو لمدة أسبوع واحد، هم وعائلاتهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك، بواقع مليون و200 ألف دينار شهريا، ويحصلون أيضا، وفقا للقانون، على علاج وسفر ودراسة مجانا على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين. وقد جوبه القانون باعتراضات شعبية كبيرة وكان الغاء تلك الامتيازات من ضمن مطالب المحتجين ضد حكومة عادل عبد المهدي منذ تشرين الاول ٢٠١٩.

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