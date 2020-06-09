واشنطن تبدي استعدادها لدعم الانتخابات في ليبيا





أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، استعدادها لدعم انتخابات في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان، إن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ليتمكن الليبيون من المشاركة الكاملة في انتخاب قادتهم المستقبليين.

ووفق البيان فإن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أطلع أمس السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في البلاد.

ومع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة، اتفق السفير نورلاند مع السايح على أنه من الضروري أن تكون المفوضية مستعدّة وأن يتمّ دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين.

ويأتي بيان السفارة الأمريكية بعد أيام من مبادرة مصرية تتضمن اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا.



ولاقت المبادرة المصرية ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، خاصة أنها أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.