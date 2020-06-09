بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 09 حزيران 2020
آخر الأخبار
وزارة الصحة تسجل 787 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا الأسدي: لماذا لا يتم إعدام الإرهابيين والدواعش المحكومين بالإعدام؟ الصالحي: الوزارة الجديدة المقرر استحداثها للتركمان لن تكلف الدولة أي أموال ما هو الدور القانوني للكاظمي والحلبوسي في الحوار العراقي – الأمريكي؟ النائبة ميثاق الحامدي تتعرض لحادث سير في المنطقة الخضراء ببغداد العشرات من محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين يقطعون الطريق الدولي في الناصرية حتى في الحوار الستراتيجي .. للمحاصصة اليد الطولي ولامكان للمصلحة الوطنية !! اسود الرافدين يطلقون حملة " الصحة ستسود " للوقاية من فايروس كورونا بعد تراجع دور الفتح ووضع حد للتقلبات الصدرية.. تحالف نيابي شيعي بتأييد سني وكردي لدعم الكاظمي خبير مالي : بامكان الحكومة السيطرة على الانفاق العام دون موازنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 09 حزيران 2020 03:44 م

واشنطن تبدي استعدادها لدعم الانتخابات في ليبيا

safe_image
 

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، استعدادها لدعم انتخابات في ليبيا.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان، إن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ليتمكن الليبيون من المشاركة الكاملة في انتخاب قادتهم المستقبليين.
ووفق البيان فإن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أطلع أمس السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في البلاد.
ومع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة، اتفق السفير نورلاند مع السايح على أنه من الضروري أن تكون المفوضية مستعدّة وأن يتمّ دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد.
وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين.
ويأتي بيان السفارة الأمريكية بعد أيام من مبادرة مصرية تتضمن اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا.

ولاقت المبادرة المصرية ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، خاصة أنها أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مايك بومبيو

عقوبات أمريكية صارمة تستهدف قطاع النقل البحري الإيراني 09 حزيران 2020 12:22 م

أميرة أورون

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة 08 حزيران 2020 01:49 م

كورونا في إيران

المعارضة الإيرانية: 50 ألف وفاة بكورونا في البلاد على الأقل 08 حزيران 2020 10:25 ص

جدار

تركيا تعتزم إنهاء الجدار الحدودي مع إيران لوقف تسلل الإرهابيين 07 حزيران 2020 10:45 ص

42020317230924075878

​ أنباء عن ترشح الرئيس السابق أحمدي نجاد للانتخابات الرئاسية المقبلة‎ في إيران 06 حزيران 2020 04:17 م

32019921043986401989

هوك: أميركا ستواصل نهج العقوبات ضد إيران 06 حزيران 2020 05:00 ص

123483-e1591350046522-1024x555

إيران تكشف سبب غرق سفينتها قرب البصرة ومصير طاقمها 05 حزيران 2020 03:48 م

155-124108-austria-classify-iranian-revolutionary-terrorist_700x400

ضربة جديدة للملالي .. مطالبات في النمسا بتصنيف "الحرس الثوري" الإيراني إرهابيا 05 حزيران 2020 11:52 ص

التعليقات