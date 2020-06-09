توجه نيابي لتقسيم المحافظات إلى 3 دوائر انتخابية

كشف النائب عن تحالف الفتح و ليد السهلاني، الثلاثاء، عن توجه البرلمان لاعتماد قانون الانتخابات الجديد وتقسيم المحافظة الواحدة الى ثلاث دوائر انتخابية، مبينا ان الاجتماعات المقبلة ستكون حاسمة في اقرار البنود الخلافية في القانون.

وقال السهلاني في تصريح له ان “الكتل السياسية مازالت تتفاوض بشأن الدوائر الانتخابية وتقسيمها في قانون الانتخابات الجديد”.

واضاف ان “البرلمان يعتزم تشريع القانون واعتماد تقسيم ثلاث دوائر انتخابية في كل محافظة لضمان تمثيل الكتل السياسية دون خلافات بدل اعتماد كل قضاء وضياع الاصوات”.

وأشار السهلاني إلى أن “الايام المقبلة ستشهد الاتفاق على قانون الانتخابات الجديد واقرار القانون بشكل تام والتوجه لترتيب الاوضاع للانتخابات المبكرة”.