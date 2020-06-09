النائبة ميثاق الحامدي تتعرض لحادث سير في المنطقة الخضراء ببغداد

تعرضت النائبة عن تحالف الفتح، ميثاق الحامدي، اليوم الثلاثاء، لحادث سير في مدخل المنطقة الخضراء ببغداد.



وقال مصدر مطلع، إن حادثاً أسفر عن تصادم سيارة الحامدي مع إحدى المركبات التابعة لوزارة الداخلية أسفر عن إصابة طفيفة للنائبة وسائقها.



وأضاف أن القوات الأمنية قامت بنقل الحامدي إلى سكنها داخل منطقة الخضراء ونقل سائقها المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.