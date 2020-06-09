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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 09 حزيران 2020 02:53 م

العشرات من محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين يقطعون الطريق الدولي في الناصرية

وقفة

نظم العشرات من شريحة السجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء في عدد من المحافظات الجنوبية وقفة احتجاجية وقطع الطريق الدولي السريع بين بغداد والبصرة عند حدود محافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني، إن المحتجين قطعوا الطريق السريع من خلال رفع اعلام عراقية ولافتات تطالب بعدم المساس بحقوقهم الممنوحة وفق القانون، مشيرا إلى أن هذا القطع أدى إلى توقف العديد من الشاحنات في طوابير طويلة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في 30 آيار الماضي بإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين بالخارج.

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