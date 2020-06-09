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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 09 حزيران 2020 02:37 م

اسود الرافدين يطلقون حملة " الصحة ستسود " للوقاية من فايروس كورونا

المنتخب الوطني


اطلق لاعبو المنتخب العراقي لكرة القدم، حملة جديدة لتوعية المواطنين  والالتزام بطرق الوقاية، وذلك للحدّ من انتشار وباء كورونا.

واعلن لاعبو منتخب العراق عن حملة "الصحة ستسود .. بالارشادات الوقائية توصيكم الاسود"، وذلك لحثّ المواطنين على الالتزام بطرق الوقاية وكذلك بتعليمات خلية الازمة الحكومية في ما يتعلّق بقرار حظر التجول، وذلك للسيطرة على فايروس كورونا.

وقال لاعب منتخب العراق علي عدنان المحترف بصفوف " فانكوفر وايتكابس " الكندي : "على الجميع التعاون لكي نحافظ على سلامتنا وسلامة الوطن، الالتزام بالتعليمات هو واجبنا".

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