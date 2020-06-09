خبير مالي : بامكان الحكومة السيطرة على الانفاق العام دون موازنة



اكد الخبير المالي احمد بريهي :" ان عدم اصدار موازنة عام 2020 بسبب التغيرات والازمات الصحية وانخفاض اسعار النفط المفاجئة ، لايعني ان الحكومة ستفقد السيطرة على الانفاق العام" ، مبينا انه :" بامكان الحكومة ووزارة المالية ادارة المدة المتبقية من العام الجاري بشكل استثنائي ".



وقال بريهي في تصريح صحفي :" ان الوضع الحالي اكثر استثنائية من عام 2014 الذي لم تقر فيه الموازنة ، بسبب التغيرات والازمة الصحية وانخفاض اسعار النفط ، وان الاعتقاد بان السلطة التنفيذية ستفقد السيطرة على استكمال الانفاق العام للاشهر المتبقية للعام الجاري غير صحيح ".



واضاف :" ان الحكومة ووزارة المالية قادرتان على ادارة الدولة من خلال الانفاق العام لما تبقى من العام الجاري ، من خلال وسائل ممكنة دون اصدار موازنة ، كحسن الادارة واستخدام الوسائل العملية لادارة الازمة ".