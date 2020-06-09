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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 09 حزيران 2020 02:30 م

العمل: اربعة ملايين عامل غير خاضعين للتقاعد والضمان الاجتماعي

البطالة


كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود قرابة اربعة ملايين  عامل عراقي  غير خاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، وتوعدت بعدد من الاجراءات بحق العمالة الاجنبية غير القانونية.

وقال وزير العمل عادل حاشوش الركابي،في تصريح صحفي :"  يوجد قرابة اربعة ملايين عامل عراقي   يعملون في القطاع الخاص ، غير خاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ولم يتم اجراء الاستقطاعات المطلوبة او استيفاء التوقيفات التقاعدية من رواتبهم التي نص عليها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي  والتي تشكل ضمانة لهم".

 واضاف :"  ان استقطاعات التقاعد تودع في صندوق الضمان الاجتماعي ، وهو تمويل ذاتي ليكون ضمانة لهم عند الاحالة على التقاعد وبلوغ مدة الخدمة اكثر من 15 عاما"، مبينا :" ان الاستقطاعات توفر كذلك للعاملين في القطاع الخاص الضمان الصحي وضمان اصابات العمل".

وتابع الوزير :" ان  الوزارة تعتزم قريبا القيام بحملات تفتيشية على العمالة الاجنبية الداخلة الى البلاد والعاملة مع الشركات الاجنبية والمحلية  ، التي لم تحصل  على تصاريح واجازات عمل من قبل الوزارة ، والعمل على تنظيم دخولها وفق القوانين السارية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، مشيراً الى :" ان الوزارة ستبدأ قريبا حملة اخرى على العمالة المحلية غير المضمونة  من العاملين في شركات القطاع الخاص وغير الخاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بسبب وجود تواطؤ بين رب العمل والعمالة وبعض موظفي الوزارة ".  

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