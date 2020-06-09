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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 09 حزيران 2020 02:25 م

المالية النيابية : قد نمنح الحكومة الضوء الاخضر للاقتراض

أحمد الصفار


المحت اللجنة المالية النيابية الى ان مجلس النواب  قد "يجبر" على اعطاء صلاحيات للحكومة للاقتراض، مبينة :" ان  هناك طريقتين لتغطية العجز".

وقال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في تصريح صحفي :" ان تخفيض رواتــب الموظفين مـا زال مقترحاً حكومياً ونحن بانتظار المـوازنـة لترتيب كـل شــيء، لاسيما ونـحـن ضـد المساس بالرواتب"، مشيرا الى :" ان الازمـة ليست حقيقية ، بل  مؤقتة وهنالك وسـائـل يمكن اعتمادها لتسديد العجز الموقت سواء عن طريق الاقتراض او تعظيم الموارد".

واضاف :" هناك ايــرادات يمكن متابعتها، كما ان هناك هدرا للمال وانفاقا غير ضروري ، وكل هذه الامــور اذا مـا توقفت يمكن عـن طريقها تمويل الرواتب".

وبشأن مشروع قانون الاقتراض، اوضح الصفار :" ان  مشروع القانون لا تعيقه مشكلات وسيمنح الـبـرلمـان الـحـكـومـة مـوافـقـة عـامـة عـلـى الاقـتـراض ، مـحـكـومـة بــشــروط مــن بـيـنـهـا تــزويــد الـبـرلمـان بمعلومات عـن مـقـدار الـقـرض والـجـهـة المقرضة وسعر الفائدة وفترة التسديد والاقساط"، مشيرا الى :" ان"المـوافـقـة ستمنح للحكومة كــون مـشـروع الموازنة قد تأخر".

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