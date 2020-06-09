المالية النيابية : قد نمنح الحكومة الضوء الاخضر للاقتراض



المحت اللجنة المالية النيابية الى ان مجلس النواب قد "يجبر" على اعطاء صلاحيات للحكومة للاقتراض، مبينة :" ان هناك طريقتين لتغطية العجز".



وقال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في تصريح صحفي :" ان تخفيض رواتــب الموظفين مـا زال مقترحاً حكومياً ونحن بانتظار المـوازنـة لترتيب كـل شــيء، لاسيما ونـحـن ضـد المساس بالرواتب"، مشيرا الى :" ان الازمـة ليست حقيقية ، بل مؤقتة وهنالك وسـائـل يمكن اعتمادها لتسديد العجز الموقت سواء عن طريق الاقتراض او تعظيم الموارد".



واضاف :" هناك ايــرادات يمكن متابعتها، كما ان هناك هدرا للمال وانفاقا غير ضروري ، وكل هذه الامــور اذا مـا توقفت يمكن عـن طريقها تمويل الرواتب".



وبشأن مشروع قانون الاقتراض، اوضح الصفار :" ان مشروع القانون لا تعيقه مشكلات وسيمنح الـبـرلمـان الـحـكـومـة مـوافـقـة عـامـة عـلـى الاقـتـراض ، مـحـكـومـة بــشــروط مــن بـيـنـهـا تــزويــد الـبـرلمـان بمعلومات عـن مـقـدار الـقـرض والـجـهـة المقرضة وسعر الفائدة وفترة التسديد والاقساط"، مشيرا الى :" ان"المـوافـقـة ستمنح للحكومة كــون مـشـروع الموازنة قد تأخر".