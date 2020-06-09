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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 09 حزيران 2020 02:25 م

إحصائية صادمة.. رئاسة البرلمان : 500 ألف شخص من الأجهزة القمعية يتسلمون رواتب تقاعدية

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كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء، عن وجود أكثر من 500 ألف شخص من الأجهزة القمعية في النظام المباد يتسلمون رواتب بعنوان متقاعد.
وقال الكعبي في مقابلة تلفزيونية تابعتها /المعلومة/، إن”هناك أجهزة قمعية في النظام المباد تتسلم مئات الملايين من الدولارات شهرياً ومئات المليارات سنوياً لم يسلط عليها الضوء ولم تناقش حتى هذه اللحظة”.
وأضاف، أنه “في الأيام المقبلة سيسلط الضوء على وثيقة صادرة من هيأة التقاعد للمشمولين من الأجهزة القمعية كفدائيي صدام وكبار حزب البعث المقبور وكذلك أجهزة المخابرات والأجهزة القمعية والذي يقدر عددهم أكثر من 500 ألف يتسلمون رواتب بعنوان متقاعدين”، مشيراً إلى أن طلباً من اللجنة المالية بارسال كتاب الى وزارة المالية وهيأة التقاعد بشأن ذلك”.
وأشار إلى “عدم وجود شيء اسمه في القانون العراقي تعدد الرواتب وما تتقاضاه شريحة السجناء والشهداء هي مبالغ مقطوعة شهرياً كتعويض عن شهيد”.
وشدد الكعبي على “ضرورة عدم المساس برواتب الموظفين والذهاب باتجاه تخفيض رواتب كبار المسؤولين”، لافتاً إلى أن “الأموال التي سرقت من المسؤولين العراقيين السابقين ومن ثم إيداعهم في السجون إذا ما تم إرجاعها ستعوض مئات الملايين علاوة على ملف العقارات”.
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أخر تعديل: الثلاثاء، 09 حزيران 2020 02:30 م
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