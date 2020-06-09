الصحة النيابية: بعض المناطق بدأت تخرج عن سيطرة القوات الأمنية









دعت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سهام الموسوي، ، الى تشديد اجراءات الحجر الصحي اليومي في العراق، محذرة من انهيار المؤسسات الصحية بسبب اللامبالاة وخروج بعض المناطق عن سيطرة.القوات الامنية

وقالت الموسوي إن “بعض المناطق بدأت تخرج عن سيطرة القوات الامنية فضلا عن زيادة حالات الاعتداء على المؤسسات والكوادر الطبية دون اتخاذ اجراءات رادعة بحق المعتدين”.

وأضافت، أن “غالبية الكوادر الطبية تتعرض لمضاقيات واعتداءات داخل المؤسسات الصحية”، مبينة أن “خطر اللامبالاة واستهتار البعض من دون احترام اجراءات الحجر ياتي في وقت يواجه العراق اخطر ازمة صحية”.

وشددت الموسوي على “ضرورة حماية المؤسسات الصحية وكوادرها ومعاقبة المتجاوزين.