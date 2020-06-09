الكربولي: من غير المنطقي ألا يتواجد أي سني ضمن الوفد التفاوضي مع أميركا

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب محمد الكربولي، ان شركاء الوطن مصرون على إقصائنا من القرار السياسي وضمنه الحوار الاستراتيجي مع اميركا، مبيناً انه من غير المنطقي ألا يتواجد أي سني ضمن الوفد التفاوضي مع واشنطن.

وقال الكربولي في تصريح صحفي " إن "كثيراً من القوى الشيعية تبدو مشكلتها مع أسماء الوفد المفاوض، فهذه الأسماء إما غائبة ويتعين على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكشف عنها (كشف عن 6 من 21 عضواً مفاوضاً)، وإما أن كثيراً من أعضائها يحملون جنسيات أجنبية بصرف النظر عن أنهم شيعة لجهة الانتماء المذهبي مثلما ترى أطراف شيعية أخرى.

وأوضح أن "المسألة بالنسبة لنا هي ليست في مضمون المباحثات أو موقفنا منها وما الأولويات؛ بقدر ما هو واضح من تهميش وإقصاء للمكون السني في قضية مهمة مثل هذه القضية المختلف عليها بين مختلف الأطراف العراقية.

وأضاف انه "من غير المنطقي ألا يكون ضمن وفد الكاظمي التفاوضي أي سنّي وليس فقط أي ممثل للسنة في وفد المفاوضات