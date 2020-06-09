قيادي تركماني : الحلبوسي مهندس تمرير الوزارات الشاغرة ..



وصف القيادي التركماني النائب السابق جاسم محمد جعفر، استحداث وزارة جديدة للمكون التركماني ، بانه مجرد (ابرة مخدرة) من اجل تمرير الوزارات السبع دون ضجة، لافتا الى :" ان الحلبوسي كان مهندس هذه العملية ونجح في تمرير جميع وزرائه ".



وقال جعفر في تصريح صحفي :" ان صوت التركمان كان واضحا قبل جلسة التصويت على الوزارات المتبقية، حيث كانت هناك خشية من قيام نواب المكون التركماني بعرقلة تمرير الحقائب الوزارية الشاغرة، وهو مادفع الى استحداث وزارة جديدة لهم".



واضاف :" ان استحداث وزارة جديدة للتركمان ماهو الا (ابرة مخدر) لاسكات هذا المكون، حيث كان واضحا كلام رئيس الوزراء عندما تحدث بشأن هذه الوزارة وذكر كلمة (مستقبلاً)”.



واستبعد جعفر ان تكون هناك وزارة للمكون التركماني، لافتا الى :" ان “ستحداث الوزارة ، في حال كان القصد منها وزارة شؤون البرلمان ، فأنها موجودة في الاصل ويديرها طورهان المفتي، وبالتالي فان رئيس الوزراء حصل على جميع وزرائه ولن يدخل نفسه بمأزق آخر بتأسيس وزارة جديدة ويخصص لها اموالا وعجلات ومخصصات".