الصجري يدعو الكاظمي إلى إلغاء مؤسسة الشهداء والسجناء ورفحاء

دعا عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، علي الصجري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إلغاء مؤسسة الشهداء والسجناء ورفحاء.

وقال الصجري في تغريدة على حساب عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، "أتمنى على الأخ رئيس الوزراء الكاظمي أن يلغي أكذوبة مؤسسة الشهداء والسجناء ورفحاء لأنها بنيت لتأسيس قواعد جماهيرية لأحزاب من مكون واحد . ولم تكن مؤسسات وطنية".

وأكد الصجري على أن تلك المؤسسات لم تكن وطنية ، والدليل ادعوه ، اي الكاظمي ، للتدقيق بها وأضرب مثال هل يوجد شهيد سياسي من المحافظات الغربية؟ وأغلب المؤامرات على صدام انطلقت منها .