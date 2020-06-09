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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 09 حزيران 2020 01:07 م

أسعار النفط تتراجع مع استمرار مخاوف تفاقم المعروض

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تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالمعروض من الذهب الأسود، ورغم تخفيف قيود الإغلاق الوطني في الكثير من الدول.

وكانت أسعار الذهب الأسود شهدت مكاسب في وقت مبكر من التعاملات مع إشارات التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق التي خلفها وباء كورونا. وبدأت نيويورك، وهي الولاية الأمريكية الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس الذي أصاب أكثر من 7 ملايين شخصاً عالمياً، إعادة فتح اقتصادها بالأمس بعد حوالي ثلاثة أشهر من الإغلاق الوطني.

وعلى صعيد آخر، اتفقت مجموعة “أوبك” وحلفاؤها من الدول الرئيسية المنتجة للنفط في عطلة الأسبوع الماضي على تمديد خفض الإنتاج حتى الشهر القادم بوتيرة قياسية 9.7 مليون برميل يومياً.

لكن السعودية والكويت والإمارات أعلنوا أنهم لن يقوموا بتمديد الخفض الطوعي البالغ 1.18 مليون برميل يومياً حتى شهر يوليو/تموز المقبل. وبحلول الساعة 8:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 40.48 دولار للبرميل، بعد أن كانت مرتفعة إلى 40.94 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو/تموز بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 37.79 دولار للبرميل، بعد أن سجلت 38.45 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات. 
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