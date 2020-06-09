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الثلاثاء, 09 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 09 حزيران 2020 01:02 م

الصحة العالمية تحذر: العراق سيصبح المركز الجديد لوباء كورونا في الشرق الأوسط

كورونا في العراق

أعلنت الصحة العالمية، تجهيز ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن العراق سيصبح المركز الجديد لوباء كورونا في الشرق الأوسط في حال عدم الالتزام.

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية أدهم إسماعيل، إن "المواطن العراقي لا يزال يشكك بوجود فيروس كورونا بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات".

وبين أن القرارات المتخذة خلال الفترة الماضية كانت صحيحة ،لكن الشدة في التطبيق كانت بسيطة، وسيبقى تمديد حظر التجوال للسيطرة على الوباء.

وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذت في أثناء الحظر الجزئي لم تطبق بشكل صحيح ونحتاج الى إجراءات صحية وأمنية، مشيراً إلى أن "إجراءات وزارة الصحة صحيحة في كيفية احتواء الوباء ،لكن المواطنين غير ملتزمين بشروط الوقاية وتشكيك الآخرين بحقيقة الفيروس".

واشار الى، أن "انهيار النظام الصحي سينعكس على الزيادة في تسجيل الإصابات كما ستتخطى إيران وتركيا هذا ويصبح العراق مركز الوباء الجديد في الشرق الأوسط في حالة عدم التزام المواطنين بالوقاية".

وأوضح أن "الموجة الثانية في العراق وإيران والعالم ليست هي الأخيرة من كورونا، وستستمر الموجات حتى الشتاء المقبل على أقل تقدير بسبب عدم التوصل الى علاج أو لقاح له".

وبين أن منظمة الصحة العالمية تقدم توصيات فقط وما يطبق على الأرض مسؤولية الدولة وليست مسؤوليتنا، بالإضافة الى تقديم نصائح صحيحة.

وبين إسماعيل أن "الإصابات من دون أعراض غير دقيق لأن أعراض كورونا واضحة وأن الحالات القادرة على التنفس لوحدها تكون إصابتها طفيفة لكنها معدية على عكس ممن هم مناعتهم ضعيفة".

وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن أن مختبراتها سجلت أمس الاثنين  (١١١٥) إصابة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.

وذكرت وزارة الصحة في الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفايروس كورونا بأنه قد تم فحص (8927) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (311980).

فيما أوضح البيان بان الإصابات توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: 232، بغداد/ الكرخ: 193، مدينة الطب: 110، النجف: 50، البصرة: 55، السليمانية: 85، أربيل: 15، دهوك: 2، كربلاء: 47، واسط: 107، كركوك: 13، ديالى: 18، بابل: 31، ميسان: 82، الديوانية: 3، ذي قار: 38، المثنى: 13، صلاح الدين: 17، نينوى: 4".

وأضاف، أن "عدد حالات الشفاء: ٣٨٦ حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 147، بغداد/ الكرخ: 75، النجف: 3، البصرة: 56، السليمانية: 50، كربلاء: 37، ديالى: 1، كركوك: 4، ميسان: 3، بابل: 2، الديوانية: 2، ذي قار: 6، أما الوفيات بلغت 24 حالة، بغداد/ الرصافة: 9، بغداد/ الكرخ: 2، السليمانية: 2، كركوك: 1، كربلاء: 3، واسط: 1، ديالى: 3، البصرة: 1، بابل: 1، ذي قار: 1".

وأشارت الصحة إلى أن "مجموع الإصابات: 13481، مجموع حالات الشفاء:5572، الراقدون الكلي: 7539، الراقدون في العناية المركزة: 75، مجموع الوفيات: 370".

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