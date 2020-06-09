صحة السليمانية: الأوضاع الصحية بالمحافظة تتجه نحو الأسوأ

توقعت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، كارثة إنسانية في حال استمرار عدم التزام المواطنين، مؤكدة أن الأوضاع الصحية بالمحافظة تتجه نحو الأسوأ.

وقال مدير عام المديرية، صباح هورامي، خلال تصريح متلفز: "لحد الآن لدينا عدد كبير من الإصابات في محافظة السليمانية وتقدر بنحو 600 مصاب بفيروس كورونا، ولدينا عدد جيد من حالات الشفاء ايضا".

وأضاف هورامي: "لا مشكلة لدينا في اجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات السليمانية، اجهزة التنفس الصناعي متوفرة لدينا، وليس شرطا ان يحتاج كل مصاب بفيروس كورونا الى جهاز التنفس الصناعي".

وأوضح، أن "الاوضاع الصحية في محافظة السليمانية تتجه نحو الأسوأ وعدد الاصابات في ازدياد مستمر، ومع الاسف ليس هناك التزام بالتعليمات الصحية"، داعياً المواطنين الى "الالتزام التعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا".

وحذر، من أن "هذه الامور اذا استمرت على النحو التالي واهمال المواطنين للتعليمات الصحية فنحن نتوقع حدوث كارثة انسانية، واذا استمر اعداد المصابين في الارتفاع فلن تكون هناك قابلية للمستشفيات لاستقبال المصابين"