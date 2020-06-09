همام طارق خارج تشكيلة الاسود في مواجهة هونغ كونغ



كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم باسل كوركيس، عن غياب اللاعب همام طارق عن تشكيلة اسود الرافدين في مواجهة هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وقال كوركيس في تصريح صحفي :" ان همام طارق المحترف مع الاسماعيلي المصري سيغيب عن مواجهة منتخبنا الوطني مع هونغ كونغ ضمن التصفيات ".



واوضح :" ان اللاعب همام حصل على بطاقتين صفراوين في المباريات السابقة بالتصفيات، لذلك سيحرم من اللعب مباراة واحدة على ان يعود في مواجهة كمبوديا ".



ومن المقرر ان يواجه المنتخب الوطني العراقي منتخب هونغ كونغ في الثالث عشر من تشرين الاول / اكتوبر المقبل .



ف.ا