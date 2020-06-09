طلب برلماني من الحكومة بوضع خطط " بمستوى التحديات"



طالبت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي في مجلس النواب ، وزراء حكومة مصطفى الكاظمي بارسال برامج وخطط عملهم، مشددةً على :" ان تكون بمستوى التحديات والازمات الحالية التي تضع الجميع على المحك".



وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي :" نطالب جميع الوزارات بارسال برامج وخطط عملها الى رئيس الوزراء ، ومن ثم تقديمها الى البرلمان ، لمواجهة وتجاوز التحديات والازمات المالية والخدمية والصحية".



واضاف :" ان البرلمان حدد مدة 30 يوما ،بدءاً من السابع من ايار الماضي ، مهلة للوزارات لارسال برامجها وخطط عملها، الا ان تأخر اكمال الكابينة الوزارية ارجأ ذلك".



وشدد البلداوي على "ضرورة اعداد خطط كفيلة بتجاوز ومعالجة الازمات الراهنة الصحية والمالية والخدمية التي تعيشها البلاد ،وتهيئة الاجواء لتنفيذها بشكل مرضي".



ف.ا