سائرون" : هذه اولوياتنا في الحوار مع الولايات المتحدة



اكد تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر :" ان اخراج القوات الاجنبية من البلاد يأتي على رأس اولوياته بخصوص الحوار الستراتيجي المرتقب بين العراق والولايات المتحدة ".



وقال المتحدث باسم كتلة "سائرون" النيابية حمدالله الركابي في تصريح صحفي :" ان موضوع خروج القوات الاجنبية بصورة عامة والامريكية بصورة خاصة من العراق ، من الاولويات الوطنية لتحالف سائرون".



واضاف :" ان قرار مجلس النواب بانهاء تواجد القوات الاجنبية في العراق ملزم للحكومة العراقية ".



واشار الركابي الى :" ان الموقف الثابت لتحالف سائرون مبنى على قناعة راسخة بان بقاء القواعد العسكرية والقوات الاجنبية يعد انتهاكا للسيادة العراقية وخطرا على المستويين الداخلي والخارجي".



ف.ا