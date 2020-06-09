دعوة لتقليب اوراق حكومة المالكي في الحوار مع الجانب الامريكي

دعا النائب السابق جاسم محمد جعفر الى الاستفادة من الفريق التفاوضي بحكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ، في المباحثات بين الولايات المتحدة والعراق المقرر انطلاقها منتصف حزيران الجاري.



وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على التفاوض مع الحكومة العراقية واعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين بعد قرار مجلس النواب اخراج جميع القوات الاجنبية من البلاد" ، لافتا الى :" ان الحكومة العراقية عليها ان تشرك الاشخاص الذين ابرموا الاتفاق مع واشنطن عام 2008 ، في الفريق العراقي المفاوض".



واضاف :" ان امريكا تحاول في مفاوضاتها خلق غطاء قانوني يحقق بقاء قواتها القتالية في العراق ، وهذا الامر سيكون مرفوضا بشكل قطعي" ، مبينا :" ان جميع الاطراف السياسية لا تريد قطع العلاقات مع امريكا ، انما تريد الحفاظ على سيادة البلاد وعدم السماح بوجود قوات قتالية برية داخل العراق".

ف.ا