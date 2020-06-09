الخالدي : حكومة الكاظمي ستفقد دعم البرلمان في هذه الحالة





اكد رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية النائب محمد الخالدي:" ان حكومة مصطفى الكاظمي ستفقد دعم مجلس النواب في حال رضخت لرغبة الاحزاب السياسية".



وقال الخالدي في تصريح صحفي :" اننا ، كنواب ، التقينا برئيس الجمهورية برهم صالح ، وقلنا له بالنص اننا لن ندعم الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي اذا استمرت على نهج وطريقة عادل عبد المهدي".



واضاف:" ان عبد المهدي كان راضخا لرغبة الاحزاب السياسية"، مبينا :" ان نجاح الكاظمي يتطلب من وزرائه عدم الخضوع لرغبة ومزاج الاحزاب السياسية ، واذا رضخ لهم فالفشل حليفه بكل تأكيد ".



ف.ا