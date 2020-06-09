مقتل شخصين وإصابة ثالث في ساحة اعتصام الحبوبي بالناصرية

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن حدوث شجار في ساحة اعتصام الحبوبي الواقعة وسط مدينة الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوبي العراق تسببت بمقتل شخصين وجرح آخر.

وقال المصدر، إنه عند فجر اليوم حدث شجار في ساحة اعتصام الحبوبي في الناصرية تسبب بمقتل شخصين وجرح آخر، مشيرا إلى أن المصاب نقل إلى المستشفى وحالته الصحية حرجة .



وأضاف المصدر، أن "شخصين دخلا إلى ساحة الاعتصام وقد قاما بالاعتداء على أحد الأشخاص الموجودين في ساحة الحبوبي وبعدها جاء أخ الشخص المعتدى عليه وأطلق النار على المعتدين وأصاب شخص وقتل اثنين دون معرفة تفاصيل أخرى".