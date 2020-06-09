نائب للكاظمي: تعسا للكتل السياسية التي اختارتك رئيساً للحكومة

هاجم نائب عن كتلة صادقون في البرلمان، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال النائب عن الكتلة عبد الامير التعيبان في بيان له، إن “الفوضى العارمة في محافظة ذي قار يتحمل مسؤوليتها مصطفى الكاظمي”.



وأضاف، أنه “بمجرد تسنمه قيادة البلاد تسبب بهدم النظام‬ وغياب القانون‬ في محافظات الوسط والجنوب.. تعسا للكتل السياسية التي اختارته رئيساً لحكومة العراق”.