محتجون غاضبون يقطعون الطريق بالاطارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ميسان

قام محتجون من أهالي قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، بقطع الطريق الرئيسي في القضاء بالاطارات المحترقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. Copy أخبار متعلقة عاجل| محتجون يقطعون تقاطع البهو وسط الناصرية محتجون في الرميثة شمال المثنى يقطعون الطريق بالإطارات المحترقة محتجون غاضبون يقطعون جميع الطرق في المثنى عاجل.. محتجون يقطعون طريق ميناءين جنوبي البلاد احتجاجا على ترشيح العيداني محتجون يقطعون الطريق المؤدي الى حقل "الرميلة" النفطي بالبصرة عاجل| محتجون يقطعون الطرق الرئيسة الى عدد من الشركات والحقول النفطية في البصرة