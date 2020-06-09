خبير استراتيجي يكشف هذه المعلومة عن الحوار العراقي الأمريكي

كشف الخبير الاستراتيجي، هشام الهاشمي، تفاصيل جديدة عن الحوار العراقي الأميركي المرتقب.



وقال الهاشمي في تغريدة على “تويتر” إن “الحوار العراقي-الأمريكي سيكون برئاسة وكيل وزير الخارجية من الجانبين، ويضم ممثلين عن الوزارات، النفط والدفاع والداخلية والمالية والتعليم والصحة والبنك المركزي”.



واوضح “ستقتصر جلسة هذا الاسبوع على إعلان الحوار على المبادئ الاساسية، وسيستأنف لاحقا على مستوى أعلى في حالة تخفيف قيود السفر”.