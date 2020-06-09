الأنواء الجوية تعلن توقعاتها لحالة الطقس اليومين المقبلين .. والحرارة تقترب من نصف درجة الغليان

توقعت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية.

وذكر بيان للهيئة اليوم ان طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غدا صحوا مع قطع من الغيوم وفي الشمالية صحوا الى غائم جزئي والرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 ) كم/س تنشط في الجنوبية الى (0-30) كم/ س بمدى رؤية (8-10) كم.

وفي المنطقة الشمالية تكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10) كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 24 مئوية والعظمى 46 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 20 مئوية واعلاها في كربلاء والنجف وميسان والناصرية والمثنى والبصرة 30 مئوية.وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 40 مئوية واعلاها في البصرة 49 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الخميس المقبل بتباين لدرجات الحرارة بين الانحفاض في الوسطى والارتفاع في الجنوبية وعلى حالها في الشمالية.