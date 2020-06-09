بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 09 حزيران 2020
آخر الأخبار
صحة السليمانية: الأوضاع الصحية بالمحافظة تتجه نحو الأسوأ همام طارق خارج تشكيلة الاسود في مواجهة هونغ كونغ 132 الف طن حصيلة حصاد الحنطة في النجف الشابندر : الكاظمي قد يكون آخر رئيس للوزراء .. قبل الفوضى !! طلب برلماني من الحكومة بوضع خطط " بمستوى التحديات" سائرون" : هذه اولوياتنا في الحوار مع الولايات المتحدة دعوة لتقليب اوراق حكومة المالكي في الحوار مع الجانب الامريكي الخالدي : حكومة الكاظمي ستفقد دعم البرلمان في هذه الحالة مقتل شخصين وإصابة ثالث في ساحة اعتصام الحبوبي بالناصرية "قبر الحوت" يستمر في تخريج الموتى المعذبين منه.. آلاف المساجين يتعرضون لتعذيب بشع وقتل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 09 حزيران 2020 10:54 ص

"قبر الحوت" يستمر في تخريج الموتى المعذبين منه.. آلاف المساجين يتعرضون لتعذيب بشع وقتل

سجن

أثارت رائحة التعذيب التي فاحت من سجن الحوت في محافظة ذي قار، المنظمات الحقوقية العراقية والدولية للتساؤل عما يحدث بالضبط في سجن الحوت المركزي.

فستمر سجن الحوت في الناصرية من إخراج المعتقلين قبل عرضهم على المحاكم المختصة في تعذيبهم وانهاء حياتهم حيث تم تسجيل اخر حالة لمواطن من سامراء.

وكشف مصدر مطلع، عن أن "شقي مؤيد أحمد عبد فياض كان يعمل صهريج في 2011تم اعتقاله في طريق سامراء تكريت من قبل جهة غير معروفه واتهامه بأربعه إرهاب وحكمه وأنهى محكومية. شهر2020 قبل صعودهم للمحكمة هو وزملائه المفرج عنهم لا قرار اطلاق سراحهم.

وأضاف أن المعتقل تمت تصفيتهم من قوه داخل السجن هو وزملائه في30/3/2020"، مبينا أن "إدارة السجن طالبت ذوي الشهيد من استلام الجثة دون الادلاء بأي تصريح ". مبينا أن "المعتقل خاطب وهو من مواليد 1980".

وقد كشفت جبهة الإنقاذ والتنمية، عن "جرائم بشعة" ترتكب في سجن "الحوت" المركزي، الواقع بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وقالت الجبهة، التي يتزعمها أسامة النجيفي، في بيان: نسمع عن عمليات تعذيب وسوء معاملة بحق متهمين، الغرض من ذلك كما يدعون هو محاولة انتزاع اعترافات تخفق كفاءتهم في الوصول إليها.

وأكدت الجبهة، أن ما يحدث في سجن الحوت في ذي قار جريمة بشعة بحق محكومين مهما كانت عدالة أو ظروف الأحكام التي صدرت بحقهم، فمنذ بداية هذه السنة المشؤومة قتل العشرات من المحكومين بعد تعرضهم إلى التعذيب ، بطريقة لا تتفق مع عرف أو ضمير أو قانون.

وطالبت الحكومة، بإجراء تحقيق فوري وإعلان نتائجه، ودعت "مفوضية حقوق الإنسان إلى القيام بواجباتها، والتحقيق في هذه العمليات بما تقره برامجها ومقومات عملها".

كما دعت "الأحزاب والكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى عدم السكوت أمام انتهاكات تصل إلى حد وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية بحق مواطنين عراقيين".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
201807060244574457

لن تبقي الاتفاق النووى على قيد الحياة ..أمريكا تستعد لفرض أشد العقوبات على إيران وميليشياتها في العراق 09 حزيران 2020 12:37 م

الحوثي

"خُمس بني هاشم".. مشروع حوثي إيراني جديد لنهب أموال اليمنيين وفرض ولاية الفقيه 09 حزيران 2020 11:47 ص

--

فتش عن إيران .. ​تقرير دولي: العراق من أكثر الدول فسادا في العالم 09 حزيران 2020 11:35 ص

1

واشنطن تستعد لفرض "أصعب العقوبات" على إيران والميليشيات الموالية لها في العراق 09 حزيران 2020 10:38 ص

العراق وإيران وأمريكا

العراق يستعد لحوار استراتيجي مع واشنطن.. والخوف الإيراني من الخسارة 09 حزيران 2020 10:00 ص

احتجاجات سوريا

"ارحل".. المظاهرات تتجدد ضد سفاح البعث السوري بعد انهيار الليرة 09 حزيران 2020 12:43 ص

الحرس الثوري الايراني

تقرير| 299 شركة عملاقة مملوكة له.. بدء تفعيل العقوبات الأمريكية على شركات الحرس الثوري الإرهابي 08 حزيران 2020 11:21 م

احتجاجات لبنان

الدولة حزب الله والسابقة "لبنان".. كيف سرقت ميليشيا نصر الله بيروت وجعلتها قبلة للإرهاب والجوع 08 حزيران 2020 10:34 م

التعليقات