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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 09 حزيران 2020 10:37 ص

باحث من جامعة بابل يكتشف عقاراً مضاداً لكورونا

كورونا العراق

اعلن   باحث من جامعة بابل عن تمكنه من تحضير عقارين مضادين لفيروس كورونا، من تركيبة لمستخلصات عشبية قادرة كمشروع تجريبي على إنقاذ حياة المصابين من خطر الموت المحتم.

وقال الباحث البروفيسور في كلية العلوم جامعة بابل، علي حمود السعدي، في تصريح صحفي  ، إنه : تمكن من تحضير العقارين في مختبرات الكلية من مستخلص مركز لأعشاب طبية طبيعية، أحدهما على شكل باودر مستخلص من تشكيلة من خمسة مستخلصات على وفق نسب علمية مدروسة.

واضاف  السعدي، ان : العقار الثاني محضر من تركيبة من ثلاث نباتات طبية على شكل سائل"، مشيرا إلى أن "الآلية الافتراضية لعمل هذين العقارين تتمثل بقدرتهما على توسيع القصبات وتقليل لزوجة السائل المخاطي والمساهمة في تقشيعه خارج الممرات الهوائية وتدمير النتوءات التاجية الممتدة مما يمنع من التصاقه بسطح الخلية الهدف، وبذلك يمنع الفيروس من حقن مادته الوراثية داخل الخلايا".

وكشف السعدي عن اعتقاده بأن "العقارين يمثلان طيفا واسعا من مضادات الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وأنه يفترض في ضوء الاحتمالات العلمية لآلية عمل هذين العقارين نسبة نجاح وشفاء للمرض قد تتجاوز 80 % . فضلا عن إمكانية تحضير كمية من العقارين لعلاج ما يقارب 100 حالة يوميا"، مؤكدا "صعوبة التوصل إلى لقاح فيروسات RNA لأنها تغير تركيبها الوراثي بسهولة".

ف.ا
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