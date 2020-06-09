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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 09 حزيران 2020 10:33 ص

نائب يكشف عن مقترح قدم الى خلية الازمة النيابية لابقاء حظر التجوال الى تموز المقبل

عبد عون

كشف عضو خلية الازمة النيابية  عبد عون العبادي، عن مقترح قدم الى خلية الازمة النيابية لابقاء حظر التجوال الى تموز المقبل.

وقال العبادي في تصريح صحفي ان : هناك مقترحا او رؤية قدمت الى خلية الازمة النيابية لابقاء حظر التجوال الى تموز المقبل، ولكن لم يجر اعتماده او التفاعل معه حتى الان لاننا لم نصل الى مرحلة تدفعنا الى هذا الخيار.

واضاف العبادي، ان : مايحدد استمرار فرض حظر التجوال الشامل او رفعه ليس عدد الاصابات فقط بل خطورتها هي من التي ستفرض علينا التعامل مع خطط جديدة، لكن حتى الان لاتوجد أية نية لادامة حظر التجوال الى تموز وان ماقدم هو مقترح لم ينفذ لعدم التوافق.

ف.ا
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