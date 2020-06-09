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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 09 حزيران 2020 10:20 ص

وائل عبد اللطيف: مزاد بيع العملة اكبر عملية فساد في العراق

النائب السابق وائل عبد اللطيف

أكد الوزير الأسبق وائل عبد اللطيف ، ، ان مزاد بيع العملة يعد أكبر عملية فساد في العراق، مبيناً ان هناك ملفات فساد كبيرة تفتح يتم الطعن بها وتعالج بأوامر ديوانية ويجب اعادة فتحها من قبل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأوضح عبد اللطيف "، ان الهدر في المال العام يبدأ من السلطات الثلاث، والكثير من الاموال يبددها المسؤولين بحمايتهم وتجهيزاتهم، اضافة الى وجود موظفين يتقاضون حوافز ومخصصات أعلى من رواتب المتقاعدين، مشيراً الى ان العراق بحاجة الى اعادة النظر بالمشاريع لمنع هدر الأموال.

 واشار الى ان واردات الدولة أعلى من مبيعات النفط لكنها تتعرض للهدر، وهناك اموال مستحقة للحكومة بذمة الشركات الداخلية والخارجية.

ف.ا
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