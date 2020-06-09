جبهة الانقاذ والتنمية: الانسحاب الامريكي من العراق 2011 ..خطأ استراتيجي



اعتبرت جبهة الانقاذ والتنمية الانسحاب الامريكي من العراق 2011 خطأ استراتيجيا طالما نبهنا من مخاطره على أمن العراق.



وقالت الجبهة في بيان : اليوم وقد باتت المفاوضات حول مستقبل العلاقات العراقية الأميركية على الأبواب ، لابد من كلمة حق شرفها مصلحة العراق ، وهدفها أن تكون جامعة لإرادة العراقيين دون تغول من جهة أو فرض أجندات لا تتفق مع مصلحة البلد وقيمه الوطنية .



واضافت : ينبغي أن يكون التمثيل في المفاوضات مع الجانب الأميركي معبرا عن القيادات السياسية لكل مكونات الشعب ، وأن يكون التمثيل على أعلى المستويات حرصا على تكوين رأي صادق وحريص على مصلحة العراق وشعبه .



واوضح البيان إن : من أبرز الأخطاء التي شابت العملية السياسية ومنذ التغيير هو محاولة التفرد بالقرارات الاستراتيجية المهمة سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية ، وهذا الخطأ قاد إلى سلسلة أخطاء واجراءات فككت الشعب الموحد ، وضربت مصالحه الأساسية ، لذلك ينبغي الحذر من تكرار النهج ذاته .



وتابع البيان : في الاتفاق الذي عقد عام 2008 مع الجانب الأميركي ، ورد بند مهم هو حماية النظام السياسي في العراق ، وأمام رغبة البعض بالتغول والسيطرة والتجاوز سكت الجانب الأميركي ، مما شجع دعاة التفرد إلى استهداف قيادات مهمة من مكونات أساسية كل ذنبها أنها لم توافق على تفردهم مثل / طارق الهاشمي رافع العيساوي وأثيل النجيفي/ وغيرهم.



واعتبرت الجبهة في بيانها : الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011 خطأ ستراتيجيا ، طالما نبهنا من مخاطره على أمن العراق ، لذلك قاد هذا الانسحاب فضلا عن الادارة السيئة والرغبات التي لا تستند إلى حق أو قانون أو شرع ، إلى سقوط محافظات أساسية في العراق تحت أبشع احتلال وسيطرة مثله تنظيم داعش الإرهابي ، واليوم فإن مصلحتنا كعراقيين أن لا تتكرر المغامرة بمستقبل العراق ، ويكفينا ألما أن الملايين من شعبنا عانوا أقسى المرارات وأشنعها ، ويكفينا أن عشرات الآلاف من أبناء المحافظات المدمرة مختطفين ومخفيين قسرا دون اجراء رادع أو نتيجة تخفف آلام أهلهم وذويهم .



واوضحت إن : أية مناقشة للتدخلات الأجنبية في العراق ينبغي أن تشمل الجميع ، فهناك وجود عسكري ظاهر وهناك وجود عسكري مستتر ، وهناك أجندات لا تنفك عن الإعلان عن نفسها وأهدافها وهي في كل الأحوال معادية لمصلحة العراق ووحدة شعبه ، لذلك ينبغي أن يكون واضحا أن مناقشة النفوذ الايراني وأذرعه مطلب عراقي بامتياز ، بعيدا عن محاولات المجاملة والسكوت عن الحق العراقي إرضاء لهذه الجهة أو تلك .



ورأت الجبهة: التعاون وتطوير العلاقة مع الجانب الأميركي مهم للغاية وبخاصة أن العراق يعيش سلسلة أزمات وتحديات وهو أحوج ما يكون إلى دعم دولي مؤثر يمكن لأميركا وحدها أن تحشده له .



وشددت على : ضرورة موقف تفاوضي صريح وقوي ، وقوته لا تتحقق بغير الانسجام مع مصالح الشعب والاستفادة من الدعم الأميركي في التصدي لأسباب الكوارث التي يسببها السلاح المنفلت ، والفساد ، والإرهاب ، والميليشيات التي تعيث بأمن البلد وتهدد المواطنين دون رادع أو خوف .



واكدت ان مصلحة العراق لا تتحقق بإرادة شيعية سياسية فقط ، ولن تتحقق بإرادة سنية سياسية ، كما لن تتحقق بإرادة كردية أو تركمانية أو أي مكون آخر ، مصلحة العراق تكمن في شعب موحد ، تجمعه قيم المواطنة وليس الدين والمذهب والعرق ، فهل من متعظ ؟ وهل من مستجيب ؟.



ف.ا