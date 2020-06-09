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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 09 حزيران 2020 10:07 ص

اصابة اربعة من طاقم طائرة امريكية اثناء عملية هبوط في قاعدة التاجي شمالي بغداد

التحالف الدولي


اعلن التحالف الدولي ان اربعة افراد من طاقم طائرة تابعة لسلاح الجو الامريكي اصيبوا بجروح في حادث عرضي وقع اثناء عملية الهبوط في قاعدة التاجي الجوية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد مايلز كيكينز في بيان ، انه "في حوالي الساعة 10:10 مساءً  امس بتوقيت العراق هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو الامريكي سي – 130 في قاعدة التاجي الجوية في بغداد، وتخطت المدرج وتحطمت في الجدار مما ادى الى اضرار هيكلية في الطائرة ونيران صغيرة.

واضاف ان "فريق الاطفاء والانقاذ في المطار وصل الى موقع الحادث في غضون 4 دقائق، واطفأ الحريق وساعد في اخلاء الطائرة"، مشيرا الى اصابة اربعة افراد من طاقم الطائرة بجروح "غير خطيرة".

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي انه "لا يُشتبه في اي نشاط معادٍ، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

ف.ا

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