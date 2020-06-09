بروفيسور عراقي يعلن التوصل لعقارين مضادين لفايروس كورونا

أعلن علي حمود السعدي، البروفيسور في كلية العلوم بجامعة بابل، تمكنه من تحضير عقارين مضادين لفيروس كورونا من أعشاب طبية طبيعية.

وقال السعدي، في تصريح صحفي، إنه تمكن من تحضير العقاريين في مختبرات الكلية من مستخلص مركز من أعشاب طبية طبيعية، أحدهما على شكل باودر مستخلص من تشكيلة، وفق نسب علمية مدروسة.

وأضاف، أن "العقار الثاني محضر من تركيبة من 3 نباتات طبية على شكل سائل".

وأوضح أن "الآلية الافتراضية لعمل هذين العقارين تتمثل بقدرتهما على توسيع القصبات (الهوائية)، وتقليل لزوجة السائل المخاطي، والمساهمة في تقشيعه خارج الممرات الهوائية، وتدمير النتوءات التاجية الممتدة، مما يمنع من التصاقه بسطح الخلية الهدف، وبذلك يمنع الفيروس من حقن مادته الوراثية داخل الخلايا".

وتابع أن "العقارين يمثلان طيفا واسعا من مضادات الفيروسات، التي تصيب الجهاز التنفسي".

وأردف السعدي: "يُفترض في ضوء الاحتمالات العلمية لآلية عمل هذين العقارين نسبة نجاح وشفاء للمرض قد تتجاوز 80 %، فضلا عن إمكانية تحضير كمية من العقاريين لعلاج ما يقارب 100 حالة يوميا، في ظل صعوبة التوصل إلى لقاح فيروسات RNA، لأنها تغير تركيبها الوراثي بسهولة".

يذكر أنه لم يتم التوصل رسميا حتى الآن إلى عقار أو لقاح لمواجهة "كورونا"، وفق منظمة الصحة العالمية.