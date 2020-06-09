بغداد تقرر استثناء 3 فئات من قرار الحظر

قرر قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي استثناء 3 فئات من قرار منع الحظر بعد الساعة 6 مساءً.



وقال المحمداوي، إنه تقرر "استثناء الملاكات الصحية العاملين بالواجبات المسائية والليلية في المستشفيات ومراكز العزل الصحي بعد الساعة السادسة مساءً وحتى الخامسة فجرا".



وأضاف المحمداوي، أنه "تقرر ايضا استثناء الإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات والحاملين لباجات هذه القنوات الذاهبين لعملهم او العائدين منه أثناء الحظر الجزئي بعد الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة فجراً".



كان قائد عمليات بغداد، قد قرر أمس "استثناء عجلات أمانة بغداد ذات العلاقة بديمومة تقديم الخدمات والتنظيف ورفع النفايات"، وإلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال المقرر في البلاد، على أن تلغى جميع الاستثناءات من حظر التجوال من 6 مساءً إلى 5 فجراً ما عدا سيارات الإسعاف.



وسجل العراق أمس الاثنین، 24 حالة وفاة و1115 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19 ) لیرتفع عدد المصابین 13481 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة.