بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 09 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 09 حزيران 2020 09:20 ص

عبد الجبار: العراق ملتزم بشكل كامل باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج

وزير النفط إحسان عبد الجبار
قالت وزارة النفط، إن وزير النفط إحسان عبد الجبار أكد أثناء اتصال هاتفي مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التزام العراق الكامل باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون يوم السبت على تمديد تخفيضات انتاجية قياسية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو تموز، وهو ما يقلص المعروض العالمي بحوالي 10 في المئة وسط هبوط حاد في الطلب على الخام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال عبد الجبار، إن العراق ملتزم بشكل كامل بخفض انتاجه في يونيو حزيران ويوليو تموز امتثالا لإتفاق أوبك+ "فضلا عن برنامج الخفض الذي تم الاتفاق عليه للفترة اللاحقة".

وقال أيضا، إن العراق حريص على الالتزام باتفاقات أوبك+ وبجميع الخطوات التي تؤدي إلى استقرار الأسواق العالمية على الرغم من التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية.
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