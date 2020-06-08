الدولة حزب الله والسابقة "لبنان".. كيف سرقت ميليشيا نصر الله بيروت وجعلتها قبلة للإرهاب والجوع

مراقبون: ألاف الأسر اللبنانية تتسول طعامها ونصر الله سعيد بالنكبة اللبنانية تحت حكم جماعته



يحكى اللبنانيون تفاصيل موجعة عما مر ببلدهم، خلال العقود الثلاثة الماضية، لا يصدقون أن لبنان التي كانت تسمى سويسرا الشرق بسبب قوة نظامها المصرفي وحالة الأمن والآمان فيها أصبحت تحت رحمة ميليشيا نصر الله قبلة للإرهاب ومرتعا للمجرمين وكيان مفلس جائع، لا يتسطيع أن يؤدي التزاماته المالية الدولية أو المحلية.-

إنهم لا يصدقون ما حل بلبنان من نكبة، تحت رايات خرقاء عن المقاومة ضد إسرائيل وما كان حزب الله مقاوما ولكن مقاولا باسم الشعب اللبناني نهب ثرواته ومقدراته.

وخلال الأيام الماضية اشتعلت لبنان، بمظاهرات جديدة وهذه المرة ليست فقط ضد الفساد والافلاس، وسوء الوضع ولكن ضد دولة حزب الله وسيطرتها وطالب اللبنانيون علنا بنزع سلاح الميليشيا وتجريدها من هذا العتاد واعادة لبنان دولة مدنية وإسقاط حكومة حسان دياب التابعة.



وشهدت بيروت، اشتباكات مسلحة بين جماعة حركة أمل الشيعية ومسلحون من حزب الله، وبعض المتظاهرين الذين خرجوا خلال الاجتجاجات على حكومة حسان دياب التي يسيطر عليها حزب الله وذلك بعد أيام من مظاهرات طالب خلالها اللبنانيون بضرورة نزع سلاح الجماعة الشيعية المدعومة من إيران. وتركزت الاشتباكات التي سمع خلالها صوت الأسلحة الرشاشة والمتوسطة في مناطق "الطريق الجديدة" و"بربور" لتمتد فيما بعد إلى مدينة "الرياضية" و"قصفص" و"شاتيلا". وتأتي هذه الاشتباكات التي ذكرت اللبنانيين بفترة الحرب الأهلية (1975-1990) على إثر عودة مئات من المتظاهرين اللبنانيين إلى الشارع احتجاجاً على أداء السلطات العاجزة عن وضع حدّ للانهيار الاقتصادي المتسارع مطالبين أيضا بنزع أسلحة حزب الله المسيطر على الحكومة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

واتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنصار حركة أمل وميليشيا حزب الله، باللجوء إلى العنف لإفشال الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتشويهها، بينما انتشر مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الشبان وهم يهتفون عبارات مسيئة تتعرض للسيدة عائشة (زوجة النبي محمد) خلال المواجهات التي حصلت بين المحتجين في ساحة الشهداء ومجموعات التابعة لحركة أمل وحزب الله أثناء المظاهرات. وخرج مئات اللبنانيين للاحتجاج بعدة مناطق غرب بيروت بعد ساعات من انطلاق احتجاجات أخرى حول مقر البرلمان وسط العاصمة.

وشهدت مناطق "الطريق الجديدة" و"وطى المصيطبة"، و"كورنيش المزرعة" فعاليات احتجاجية مع ظهور آليات عسكرية في الأخيرة، بجانب قطع طريق السعديات (الرئيسي) باتجاه العاصمة بالإطارات المشتعلة.



وأصيب العشرات خلال الاحتجاجات، حول مقر البرلمان بعد مواجهات مع الأمن فيما شوهدت صور رئيس حزب الله حسن نصر الله وهي تحترق على أيدي متظاهرين.

وتوجّهت مجموعات داعمة لـحزب الله باتجاه المحتجين في ساحة الشهداء وسط بيروت، وهي تهتف بشعارات طائفية "شيعة، شيعة" و"لبيك يا حسين" و"مناصرة لسلاح الحزب"، وذلك على خلفية مطالبة المحتجين بنزع سلاح الحزب، وترديد إساءات للسيدة عائشة رضي الله عنها..

وقال رئيس الوزراء حسان دياب، في بيان، إن حكومته "تدين وتستنكر بأشد العبارات، كل هتاف أو شعار طائفي مذهبي، ولا سيما التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة".

وأهاب بـ"جميع اللبنانيين وقياداتهم السياسية والروحية التحلي بالوعي".



وتولى دياب منصبه في يناير بدعم من حزب الله المدعوم من إيران وحلفاء الجماعة بعد الإطاحة بالحكومة السابقة التي كان يترأسها سعد الحريري بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في شهر أكتوبر 2019 الماضي.

ونشر سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، سلسلة تغريدات على صفحته عبر تويتر قال فيها "اتوجه إلى كافة المواطنين الذين هالهم التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، منبهاً الى التزام حدود الوعي والحكمة وعدم الانجرار لأي ردات فعل يمكن ان تهدد السلم الأهلي وتفسح في المجال أمام الجهلة لإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد".

في سياق متصل، وفي الوقت الذي يطول فيه أمد أزمة لبنان الاقتصادية المرهقة للبلاد، يزداد اعتماد اللبنانيين الذين ساءت أوضاع معيشتهم على منظومة للدعم آخذة في التنامي من الجمعيات الخيرية والمبادرات الخاصة للتصدي للجوع. وتتسبب الأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها العام الماضي في معاناة متزايدة للبنانيين الذين عانوا من زيادات حادة في الأسعار وتلاشي وظائف وتهاوي قيمة الليرة، وكان ذلك قبل الضربة الإضافية من جائحة فيروس كورونا.

وبينما تتفاوض بيروت بشأن برنامج من صندوق النقد الدولي تعول عليه لإطلاق شرارة تعاف، تسارع مجموعة من المبادرات الخيرية لملء فراغ تركته الدولة المثقلة بالديون.

وفي الشهر الماضي، بدأ ما يقرب من 100 منظمة غير حكومية بشكل مشترك ما وصفتها بأنها واحدة من أكبر حملات الطعام على الإطلاق في البلاد بجمع تبرعات من مغتربين لتوفير طعام يكفي شهرا لخمسين ألف أسرة.

وقالت مايا إبراهيمشاه رئيسة بيت البركة، وهي واحدة من المنظمات المشاركة، "سنظل نحاول قدر استطاعتنا جمع أموال والاستمرار في توزيع (الطعام). لكننا لا يمكننا إطعام 1.2 مليون أو مليوني لبناني... هذا دور الدولة ونحن لسنا دولة". وأسفرت عمليات توزيع الطعام عن ظهور مشاهد لم يكن من الممكن تصورها قبل عام واحد فقط في البلد المطل على البحر المتوسط والذي يقطنه ستة ملايين نسمة، حيث كانت الخدمات المصرفية والسياحة في وقت ما تصنعان ازدهارا نسبيا.

واصطف لبنانيون معوزون، على واجهة بيروت البحرية التي تضم معارض للسيارات الفارهة ومتاجر أزياء لكبار المصممين للحصول على البطاطا والبصل والخبز، وذلك في إطار مبادرة منفصلة يديرها رجل الأعمال فادي خيرو.

ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة تجسدت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو من رواتبهم جراء الأزمة.

وبات أكثر من 45% من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة إلى أكثر من 35 %، وفق إحصاءات رسمية. وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا سلبيا بنسبة 13 بالمئة. ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) تخطى معها سعر صرف الليرة عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في شهر أبريل بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.

لبنان أصبح بلدا جائعا بسبب ميليشيا حزب الله والإرهابيون الذين يتحكمون في مصيره والقادم أسوأ تحت حكم هذه الميليشيا.

أ.ي