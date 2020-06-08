تقرير| واشنطن لن تترك العراق لقمة سائغة لإيران والحوار الاستراتيجي مع بغداد يشمل قضايا أخرى

مراقبون: عصابات إيران تراهن على انسحاب أمريكي من العراق وجعله رهينة في أيديها وهذا لن يحدث



طالب مراقبون، رجالات وميليشيات إيران بعدم الإفراط في التفاؤل والأحلام الخبيثة فيما يخص العراق، فواشنطن لن تترك العراق لقمة سائغة لإيران وميليشياتها، وما يتردد في هذا الصدد "هراء" ولفتوا أن الحوار الاستراتيجي المرتقب بعد أيام هدفه تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن عام 2008 وبحث قضايا كثيرة، لن يكون في مقدمتها انسحاب واشنطن أو هذه الأحلام الميليشياوية.

في نفس السياق، طالب المراقبون كتائب إيران وعصاباتها الإرهابية بالابتعاد عن العراق، وإفساح الطريق لسياسة مغايرة لا تكون فيها إيران ان كانوا يودون تغيير العراق وفق بعض الأكاذيب التي يرددها رجالاتهم.



وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية العراقية، أنها أكملت الاستعدادات لبدء حوار استراتيجي مع واشنطن، وأعلن الوزير فؤاد حسين إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجيّ مع أميركا، هددت كتائب حزب الله العراقية مجددا بنسف الجهود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف في بيان إن وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع سفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى بغداد ماثيو تولر، وأكد فؤاد حسين خلال اللقاء على إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجيّ مع أميركا.

وأضاف أن هذه الخطوة، تعتبر محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد وواشنطن"، مُشدّداً "على ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابيّ لمُختلف أوجه التعاون الثنائيّ المُتميّز".

من جهته أعرب السفير الأميركي عن تهانيه للوزير بمناسبة استلامه منصبه وزيراً للخارجية في العراق.

إلا أن بعض الفصائل العراقية الارهابية التابعة لايران، هددت بعرقلة الحوار..

وأعلن أبو علي العسكري الذي يعتبر بمثابة المتحدث باسمها عبر تويتر، عما قال إنها شروط الميليشيا لإنجاح التفاوض مع الأميركان.

وقال العسكري، إنه على القوى السياسية تبديل 3 أسماء من المقترحة للتفاوض، وتعيين شخصية عشائرية، كذلك أن يتضمن الفريق المفاوض أحد قيادات الحشد الشعبي الارهابي!! وشخصية إعلامية بصفة مراقب تنقل ما يجري خلال المفاوضات، معلناً أن الميليشيا ستعلن موقفها في بيان رسمي بعد أول لقاء رسمي لفريق التفاوض.

وكشف الخبير الامني الاستراتيجي ، هشام الهاشمي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تشكيلة الوفدين العراقي والأميركي، وأشار الهاشمي إلى أن الفريق المفاوض العراقي في الحوار مع الجانب الأميركي الذي سيجري عبر دائرة متلفزة مغلقة بسبب وباء كورونا يومي الاربعاء والخميس المقبلين يضم اعضاء من دون درجة وزير ويتكون من 21 مفاوضا في اختصاصات السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية والتعليم.

وأوضح أن الفريق العراقي يضم خمس شخصيات ماهرة في التفاوض هم: عبد الكريم هاشم مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للعلاقات الخارجية رئيسا وحارث حسن مساعدا له اضافة الى لقمان الفيلي وفريد ياسين وحامد خلف. وأضاف أن الفريق الأميركي المفاوض يضم كلا من ديڤد هَيْل نائب وزير الخارجية وديڤد شنكر مساعد الوزير و فرانسس فانون مساعد الوزير وجوِي هود نائب مساعد الوزير و ديڤد كوپلي نائب مساعد الوزير وماثيو تولرالسفير الأميركي في العراق.

ورأى وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري، ان تشكيلة الوفدين المتفاوضين غير متوازنة وتؤشر غياب التكافؤ بينهما، وقال في تغريدة على تويتر إن فريق التفاوض الأميركي أقوى بكثير وأكثر مهنية من الفريق العراقي. وشدد على ضرورة معالجة هذا التفاوت، وأن يكون هناك طرف عراقي مكافئ خاصة وان هذه قضية تفاوضية خطيرة للغاية بحسب وصفه.

ومن جانبه أشار مستشار رئيس الوزراء العراقي هشام داود خلال مؤتمر صحافي في بغداد إلى أن الجانب العراقي في المفاوضات سيؤكد على السيادة الوطنية دون التطرق بشكل مباشر إلى انسحاب القوات الأميركية.

ولفت خبراء، أن هناك قضايا سياسية وثقافية واقتصادية كثيرة ستطرح خلال الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، لكن مسألة الخروج أو الانسحاب الأمريكي من العراق وتركه لإيران فهذا ليس فقط يضر بالأمن القومي العراقي ولكن يجعله مستباحا بالكامل لميليشياتها ورجالاتها.

آ.ي