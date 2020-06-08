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الإثنين, 08 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 08 حزيران 2020 04:47 م

محمد صلاح يثير حالة من القلق لدى الجهاز الفني للريدز

محمد صلاح

أثار النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، حالة من القلق لدى الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب، وفقا لتقارير صحفية إنجليزية.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن صلاح تعرض لضربة غاب على إثرها عن الحصة التدريبية، استعدادًا لمواجهة إيفرتون في أولى المباريات بعد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت أن "صلاح لم يكن اللاعب الوحيد، بعدما غاب أيضًا الثنائي أندي روبرتسون الظهير الأيسر، وأدريان حارس المرمى".

ومن المقرر، أن يعود البريميرليج بعد غياب استمر لحوالي 3 أشهر، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر، أن يخوض ليفربول مباراته الأولى أمام إيفرتون بديربي الميرسيسايد، يوم 21 يونيو/حزيران الجاري، من أجل الفوز والاقتراب من حسم لقب البريميرليج الأول في تاريخه بالمسمى الجديد.

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